مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أرامكو السعودية مناسبة
شعار شركة أرامكو السعودية
أرامكو

"أرامكو" السعودية تعتزم شراء 10% في مشروع مشترك مع "رينو" و"جيلي"

قد يتم الإعلان عن الصفقة بحلول نهاية الشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تستعد شركة أرامكو السعودية لشراء حصة تبلغ نحو 10% في مشروع مشترك مع "رينو إس إيه" ومجموعة تشجيانغ جيلي القابضة الصينية، وفقًا لما قاله أشخاص مطلعين على الخطة لوكالة "بلومبرغ".

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قبل الانتهاء من الاتفاقية إن الصفقة من المقرر أن تقدر قيمة شركة هورس باورترين المحدودة بنحو 7.4 مليار يورو (7.9 مليار دولار) مع احتفاظ "رينو" و"جيلي" بنحو 45% لكل منهما.

"أرامكو" السعودية تتعاقد مع "سيمبرا" لشراء 5 ملايين طن من الغاز المسال

وأضاف الأشخاص أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة بحلول نهاية الشهر.

"أكواباور" للعربية: نستهدف أصولاً تحت إدارتنا بقيمة 250 مليار دولار بحلول 2030 أخبار حصرية "أكواباور" للعربية: نستهدف أصولاً تحت إدارتنا بقيمة 250 مليار دولار بحلول 2030

تحولت أسهم "رينو" إلى الارتفاع بعد هذه الأخبار، حيث أضافت 1% من المكاسب، وغيرت مسارها من الخسائر السابقة. وقد ارتفع السهم بنسبة 27% منذ بداية العام.

أعلنت الشركات الثلاث العام الماضي عن خطط لتصنيع لتصنيع محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة من خلال مشروع مشترك.

ورفض المتحدثون باسم "رينو" و"جيلي" و"أرامكو" السعودية التعليق.

وستمتلك "هورس" 17 مصنعًا و19000 موظف، والقدرة على توريد أكثر من 5 ملايين محرك احتراق داخلي وهجين وهجين قابل للشحن سنويًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترمب في ولاية جورجيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط