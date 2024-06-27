"أسمنت ينبع": انخفاض تكلفة الإنتاج الناجمة عن تعديل أسعار منتجات الوقود بنسبة 23%
بعد انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي
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أعلنت شركة أسمنت ينبع عن انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي من خلال توقيع اتفاقية تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية؛ حيث سيساهم هذا البرنامج في خفض تكاليف الإنتاج في الشركة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إنها وفقا للاتفاقية فإن الأثر المالي على ارتفاع تكلفة الإنتاج الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطة الشركة سينخفض بمقدار 23% تقريبا و سيكون الارتفاع في تكلفة الإنتاج 10% بدلاً من 13% كنتيجة لتوقيع الاتفاقية .
وتود الشركة التأكيد على أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل إضافية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.
وكانت الشركة قد تلقت إشعارا من أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطتها اعتبارا من 1 يناير 2024.
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