"أكوا باور" توقع اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشاريع مقابل 12.3 مليار ريال

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أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقيات شراء طاقة لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشاريع رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية (حضن والمويه والخشيبي)، والتي تقع في غرب وشمال السعودية وبقدرة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط و2000 ميغاواط و1500 ميغاواط على التوالي.

وقالت "أكوا باور"، في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشاريع ممثلة في شركة بريق للطاقة المتجددة، وشركة مويه للطاقة المتجددة، وشركة نبعة للطاقة المتجددة، التي ستكون مملوكة من قبل شركة أكوا باور و"بديل" إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية للطاقة.

وأضافت أن إجمالي قيمة العقد نحو 12.3 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

وتتمثل تفاصيل العقد في تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل ثلاث محطات طاقة شمسية كهروضوئية.

وتبلغ مدة العقد 25 عاماً لكل اتفاقية.

ويتوقع أن يتضح الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027.

وستكون شركة "بديل" المملوكة بشكل كامل لصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في شركات المشاريع الثلاثة بحصة تبلغ 34.9%.

عن أداء أسهم "أكوا باور"، قال الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول لدى المتحدة للأوراق المالية، أشرف جرار، إن أسهم شركة أكوا باور السعودية شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية على أساس الأخبار الإيجابية القادمة وتوقعات من المستثمرين بتوقيع الشركة لعقود كبيرة خلال الفترة القادمة لا سيما مع التوسع والمشاريع الكبرى في السعودية.

وأضاف جرار، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه مع إعلان تلك الأخبار انخفض سعر السهم من 161 إلى 493 ريالا بتراجع يقارب 200% ولذلك بدأ المستثمرين التقييم الحقيقي للسهم ولذلك يشهد ضغطا حالياً.