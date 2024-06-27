"التعاونية" تتسلم تعميداً لتقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي شركة علم وأفراد عائلاتهم
قيمة العقد 75.9 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة ومدته عام
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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين"التعاونية" أنها استلمت تعميدا بتاريخ 27 يونيو الجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبي شركة علم وأفراد عائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد 75.9 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، ومدته سنة ميلادية اعتبارا من 30 يونيو 2024، وتوقعت أن يكون له أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة لعام 2024م.
وأشارت إلى طرف ذي علاقة هو عضو مجلس إدارة شركة التعاونية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته عضو مجلس إدارة في شركة علم، و تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية وتوقعت إبرام العقد بتاريخ 30 يونيو الجاري.
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