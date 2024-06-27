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سوق السعودية

"المطاحن الأولى" تحصل على تمويل بـ 150 مليون ريال من الصندوق الصناعي

لتمويل رأس المال العامل ودعم العمليات التجارية والمساهمة في توسع ونمو الشركة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة المطاحن الأولى، اليوم الخميس، إنها وقعت على اتفاقية تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) بقيمة 150 مليون ريال، وذلك لتمويل رأس المال العامل ودعم العمليات التجارية والمساهمة في توسع ونمو الشركة.

وأضافت "المطاحن الأولى" في بيان على "تداول السعودية"، أن مدة التمويل 24 شهراً، ويتم السداد على أربعة أقساط متساوية.

وأشارت إلى أنه تم ضمان التمويل بموجب سندات لأمر بكامل قيمة التمويل.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بتسهيلات التمويل من الصندوق وفقًا للوائح والتعليمات ذات الصلة.

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