"سناد القابضة" تقر تحويل 210 ملايين ريال الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة
سيتبقى نحو 59 مليون ريال في رصيد الأرباح المبقاة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سناد القابضة في اجتماعها أمس الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 210.25 مليون ريال تقريبا لإطفاء كال خسائر المتراكمة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الخميس إن خسائر الشركة المتراكمة تبلغ 160.25 مليون ريال تقريبا تمثل 12.68% من رأس المال كما في الفوائم المالية لسنة 2023.
أشارت إلى أنه وبعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة سيكون لدى الشركة رصيد أرباح مبقاة يبلغ نحو 59 مليون ريال.
-
"أكوا باور" توقع اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشاريع مقابل 12.3 مليار ريال
يتضح الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الأول من عام 2027
شركات
-
"المطاحن الأولى" تحصل على تمويل بـ 150 مليون ريال من الصندوق الصناعي
لتمويل رأس المال العامل ودعم العمليات التجارية والمساهمة في توسع ونمو الشركة
شركات
-
شركة أمازون تدخل نادي الـ2 تريليون دولار
ارتفع سهم أمازون بنسبة 26% هذا العام
أسواق المال