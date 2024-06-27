"سناد القابضة" تقر تحويل 210 ملايين ريال الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة

1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سناد القابضة في اجتماعها أمس الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 210.25 مليون ريال تقريبا لإطفاء كال خسائر المتراكمة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الخميس إن خسائر الشركة المتراكمة تبلغ 160.25 مليون ريال تقريبا تمثل 12.68% من رأس المال كما في الفوائم المالية لسنة 2023.

أشارت إلى أنه وبعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة سيكون لدى الشركة رصيد أرباح مبقاة يبلغ نحو 59 مليون ريال.