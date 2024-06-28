"كريتريا" الإسبانية ترفع حصتها في مجموعة "تليفونيكا" للاتصالات إلى 9.99%

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قالت شركة كريتريا الإسبانية القابضة اليوم الجمعة إنها رفعت حصتها في شركة الاتصالات الكبرى تليفونيكا إلى 9.99% لتوازي تقريبا حصة الحكومة التي اشترتها مؤخرا في الشركة.

وأوضحت كريتريا اليوم الجمعة أنها اشترت 4.91% من أسهم تليفونيكا وتعتزم شراء 0.2% إضافية حتى تتجاوز حصتها الـ 10% التي تمتلكها الحكومة، لتصبح المساهم الرئيسي في مجموعة الاتصالات.

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وتبلغ قيمة الـ 10% في تليفونيكا نحو 2.25 مليار يورو (2.41 مليار دولار) بالسعر الحالي للسوق.

واستكملت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي عملية الاستحواذ على حصة 10% في تليفونيكا لتوازي استحواذ على حصة مماثلة نفذته شركة الاتصالات السعودية إس.تي.سي في ديسمبر/كانون الأول.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة في شركة الغاز الإسبانية ناتورجي ومجموعة المقاولات إيه.سي.إس وشركة كولونيال للتطوير العقاري.