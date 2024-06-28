مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة تليفونيكا الأسبانية
شعار شركة تليفونيكا الإسبانية
استحواذ

"كريتريا" الإسبانية ترفع حصتها في مجموعة "تليفونيكا" للاتصالات إلى 9.99%

قيمة الـ 10% في تليفونيكا تبلغ نحو 2.25 مليار يورو (2.41 مليار دولار) بالسعر الحالي للسوق

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة كريتريا الإسبانية القابضة اليوم الجمعة إنها رفعت حصتها في شركة الاتصالات الكبرى تليفونيكا إلى 9.99% لتوازي تقريبا حصة الحكومة التي اشترتها مؤخرا في الشركة.

وأوضحت كريتريا اليوم الجمعة أنها اشترت 4.91% من أسهم تليفونيكا وتعتزم شراء 0.2% إضافية حتى تتجاوز حصتها الـ 10% التي تمتلكها الحكومة، لتصبح المساهم الرئيسي في مجموعة الاتصالات.

"إس تي سي" السعودية تتراجع عن زيادة حصتها في تليفونيكا الإسبانية لـ9.9%

وتبلغ قيمة الـ 10% في تليفونيكا نحو 2.25 مليار يورو (2.41 مليار دولار) بالسعر الحالي للسوق.

نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول اقتصاد اقتصاد بريطانيا نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الأول

واستكملت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي عملية الاستحواذ على حصة 10% في تليفونيكا لتوازي استحواذ على حصة مماثلة نفذته شركة الاتصالات السعودية إس.تي.سي في ديسمبر/كانون الأول.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة في شركة الغاز الإسبانية ناتورجي ومجموعة المقاولات إيه.سي.إس وشركة كولونيال للتطوير العقاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط