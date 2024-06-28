"كريتريا" الإسبانية ترفع حصتها في مجموعة "تليفونيكا" للاتصالات إلى 9.99%

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت شركة كريتريا الإسبانية القابضة اليوم الجمعة إنها رفعت حصتها في شركة الاتصالات الكبرى تليفونيكا إلى 9.99% لتوازي تقريبا حصة الحكومة التي اشترتها مؤخرا في الشركة.
وأوضحت كريتريا اليوم الجمعة أنها اشترت 4.91% من أسهم تليفونيكا وتعتزم شراء 0.2% إضافية حتى تتجاوز حصتها الـ 10% التي تمتلكها الحكومة، لتصبح المساهم الرئيسي في مجموعة الاتصالات.
"إس تي سي" السعودية تتراجع عن زيادة حصتها في تليفونيكا الإسبانية لـ9.9%
وتبلغ قيمة الـ 10% في تليفونيكا نحو 2.25 مليار يورو (2.41 مليار دولار) بالسعر الحالي للسوق.
واستكملت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي عملية الاستحواذ على حصة 10% في تليفونيكا لتوازي استحواذ على حصة مماثلة نفذته شركة الاتصالات السعودية إس.تي.سي في ديسمبر/كانون الأول.
وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك كايكسابنك، حصة في شركة الغاز الإسبانية ناتورجي ومجموعة المقاولات إيه.سي.إس وشركة كولونيال للتطوير العقاري.
-
الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية
المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2321.18 دولار للأونصة
أسواق المال
-
"دار جلوبال" السعودية للتطوير تتطلع لاستثمار 300 مليون دولار للتوسع في أميركا
الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية أكدت أن استثماراتها ستكون في صورة أسهم
الأسواق العقارية
-
تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص 14.5%
يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)
اقتصاد