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آيفون

ارتفاع شحنات "آيفون" إلى الصين بـ 40% في مايو

شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى الصين بأكثر من 13%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت شحنات آيفون من شركة أبل إلى الصين بنسبة 40% في مايو بدعم من الخصومات من كبار تجار التجزئة في البلاد في الفترة ما قبل مهرجان التسوق بيونيو.

وتعتبر هذه الأرقام دليلا إضافيا على أن "أبل" استعادت مكانتها في السوق الصينية بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 10% تقريبا في شحنات آيفون العالمية في الربع الأول.

يذكر أنه بالإجمال ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى الصين بأكثر من 13% ولكن شكلت أبل الغالبية العظمى منها، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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وفي هذا الشأن، قال كبير المستشارين MAG للاستشارات أيمن البناو، إن التركيز على السوق الصينية مهم جدا بالنسبة لشركة أبل، نظرا لارتفاع عدد المستهلكين الذي يصل إلى مليار شخص، بينهم نحو 150 مليونا يستخدمون آيفون.

وأضاف البناو في مقابلة مع "العربية Business"، أن دورة استبدال الهاتف النقال في الصين أطول من باقي دول العالم، فالشخص الصيني يحتاج إلى 4 سنوات لاستبدال هاتفه النقال، بالتالي من اشترى هاتفا أثناء جائحة كوفيد سيقوم باستبدال هاتفه الآن.

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