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سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة مكة للإنشاء

تسري اعتبارا من 1 يوليو 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 29 يونيو 2024م على قبول استقالة فهد محمد الفواز من منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 1 يوليو 2024م وذلك لظروفه الشخصية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها ستعلن عن أي تطورات بشأن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، التي عقدت في أواخر مايو الماضي قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، وقتها، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 247.2 مليون ريال وبواقع 1.5ريال للسهم.

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