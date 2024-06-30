إعادة تعيين الأمير الوليد بن طلال رئيسا لمجلس إدارة "المملكة القابضة"

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قرر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الجاري إعادة تعيين الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للمجلس في الدورة الجديدة له والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من5 يونيو 2024 ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 4 يونيو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن المجلس قرر تعيين الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

وتشكلت"لجنة الترشيحات والمكافآت" من كل من، هشام سليمان الحبيب (رئيس اللجنة) و لما عبدالعزيز السليمان وريم محمد أسعد.

وتم تشكيل "لجنة المراجعة"، وتعيين أعضائها وهم خالد السحيم (رئيس اللجنة)، وريم محمد أسعد، وفيصل محمد العنزي.

كما تشكلت "لجنة الاستثمار" من كل من الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس اللجنة)، وطلال إبراهيم الميمان، وعبد المجيد أحمد سعد الحقباني، وعادل عبدالعزيز العبدالسلام وتميم بسام جبر.

وتم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي شركة المملكة القابضة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).