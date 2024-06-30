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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

عمومية "رتال للتطوير" توافق على شراء 2 مليون سهم من أسهمها بحد أقصى

ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال للتطوير العمراني في اجتماعها يوم 27 يونيو الجاري على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

ووافقت الجمعية على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى 2 مليون سهم، بغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتيا من موارد الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وعلى ألا يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة تزيد على 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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