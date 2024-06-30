عمومية "موبايلي" توافق على توزيع 14.5% أرباحا نقدية عن عام 2023
بواقع 1.45ريال للسهم
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" التي عقدت بتاريخ 27 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14.5% من القيمة الاسمية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 1.116مليار ريال تقريبا وبواقع 1.45ريال للسهم.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة الماليكن للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق الماية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم يلي تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتبارا من تاريخ 15 يوليو 2024.
ووافق المساهمون على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2.65 مليار ريال تقريبا كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.
كما تمت الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024.
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