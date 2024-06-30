قاضية أميركية ترفض تسوية لـ"فيزا" و"ماستركارد" بـ30 مليار دولار

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ذكرت القاضية مارغو برودي الرافضة للتسوية التي توصلت لها شركتا فيزا وماستركارد مع تجار التجزئة أن شبكات الدفع قادرة على تحمل صفقة أكثر تكلفة بشكل كبير.

وأشارت برودي إلى أن صفقة التسوية المقترحة بقيمة 30 مليار دولار والتي كانت ستنفذ على مدى 5 أعوام غير عادلة خاصة لشركات التجزئة الصغيرة.

وتحاول شركتا فيزا وماستركارد التوصل إلى تسوية بشأن نزاع مستمر منذ عقدين مع تجار التجزئة حول أساليب تسعير رسوم تمرير بطاقات الدفع.