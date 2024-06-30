" إس كيه" الكورية الجنوبية تستثمر 58 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والرقائق

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قالت مجموعة إس كيه، الكورية الجنوبية العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، اليوم الأحد إنها ستخصص 80 تريليون وون (58 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2026 للاستثمارات، خاصة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وقالت مجموعة "إس كيه" في بيان لها إن نحو 20 من الرؤساء التنفيذيين للشركات الرئيسية التابعة للمجموعة اجتمعوا في مركز أبحاثها في إيتشيون، على بعد 58 كيلومترا جنوب شرق سيئول، من الجمعة إلى السبت للتوصل إلى خطط استثمارية للنمو المستقبلي.

وشارك في الاجتماع عبر الإنترنت رئيس مجموعة إس كيه، تشي تاي وون، أثناء زيارته للولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع المديرين التنفيذيين للتكنولوجيا الأميركيين وقال: "المجموعة بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية بشكل استباقي في مواجهة العصر الانتقالي الجديد"، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وأضاف: "إس كيه يجب عليها أيضًا تعزيز قيادة سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من خدماته وحتى البنية التحتية له".

ومن أجل تعزيز أعمالها في صناعة أشباه الموصلات، ستستثمر الشركة التابعة للمجموعة، إس كيه هاينكس، 103 تريليونات وون بحلول عام 2028 في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، حسبما قالت مجموعة إس كيه في بيان.

وقالت شركة إس كيه للاتصالات، المتخصصة في تقديم الخدمات اللاسلكية في البلاد، وشركة الاتصالات إس كيه برودباند، ستستثمران 3.4 تريليونات وون في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028.