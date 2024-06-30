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المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
سوق السعودية

"الأبحاث والإعلام" توقع عقد خدمات إعلامية وتسويقية بـ240 مليون ريال سنوياً

مدته 3 سنوات ويشمل تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات

دبي - العربية.نت
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وقعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عقدا مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بقيمة 240 مليون ريال سنويا.

وقالت المجموعة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد تم توقيعه بين شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة وشركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقدم خدمات لمحتوى منصات مرئية، ويشمل تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية.

وذكرت أن مدة العقد ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2024م.

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