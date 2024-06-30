"الكابلات السعودية" تسلم النسخة النهائية المعدلة من مقترح التنظيم المالي

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قالت شركة الكابلات السعودية إنها قامت بالتعديل اللازم للأخطاء الواردة في مقترح التنظيم المالي السابق من حيث الشكل ومن حيث الموضوع.

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد أنها بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة عليه قامت الشركة بتسليم النسخة النهائية المعدلة لأمين التنظيم المالي، وليد بن محمد سبحي يوم السبت 29 يونيو 2024 مدعوما بالمستندات المؤدية والثبوتية كاملة ومحتوياً على المعلومات الصحيحة التي تضمن التصويت للدائنين والمساهمين بشكل عادل على حد سواء.

وقالت إنها سوف تقوم بإعلان أي تطورات بهذا الخصوص.

وكانت الشركة أعلنت يوم موقع "تداول السعودية" بتاريخ 9 يونيو 2024 عن قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة والذي جاء في نصه: "على الشركة إعداد المقترح البديل خلال 22 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار الموافق التاسع من يونيو الجاري".

وأعلنت الشركة اليوم عن قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من سيف بن فهيد الحربي (عضو مستقل)، بديلا لـ"نائل بن سمير فايز "(عضو غير تنفيذي) وتعيين محمد بن زهير نيازي مراد (عضو مستقل)، بديلا للعضو المستقيل، بدران بن حمود البدران كما تم تعيين حمزة بن غلام جوهرجي (عضو مستقل)، بديلا لزياد بن عبد اللطيف البراك (عضو مستقل)، وذلك اعتباراً من تاريخ الموافق 27 يونيو الجاري، لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 3 أبريل 2024.

وأوضحت أن تعيين أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة الجدد يأتي على إثر استقالة 3 أعضاء من المجلس بتاريخ 24 يونيو الجاري.