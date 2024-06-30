مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تشب العربية للتأمين
شعار شركة تشب العربية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"تْشب العربية" تتوصل لتسوية مطالبة حادث حريق في مصنع تابع لـ"سبكيم"

تسوية صافي المطالبة بمجموع 53 مليون ريال مقابل التزامات وثيقة التأمين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن تسوية مطالبة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات- "سبكيم" في حادث حريق في مصنع إحدى شركاتها التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) في مدينة حائل يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس2022م، الموافق 02 صفر 1444هـ.

وقالت "تشب العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها توصلت مع الشركة السعودية للمنتجات المخصصة إلى تسوية صافي المطالبة بمجموع 53 مليون ريال مقابل التزامات وثيقة التأمين.

وأوضحت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني أنه تم إعادة تأمين الخسائر الناجمة عن هذا الحادث لدى معيدي التأمين وفقاً للقواعد، ويبلغ الحد الأقصى لمسؤولية "تشب العربية" عن هذه المطالبة مبلغ 2.8 مليون ريال فقط.

وأشارت إلى أن احتياطي المطالبة قد تم احتسابه من العام المالي 2023، ولن يكون له أي أثر مالي على السنة المالية الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أوربان يثير قلق الغرب.. الاتحاد الأوروبي في "عُهدة صديق روسيا والصين المقرب" أوربان يثير قلق الغرب.. الاتحاد الأوروبي في "عُهدة صديق روسيا والصين المقرب"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط