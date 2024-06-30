"تْشب العربية" تتوصل لتسوية مطالبة حادث حريق في مصنع تابع لـ"سبكيم"

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أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن تسوية مطالبة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات- "سبكيم" في حادث حريق في مصنع إحدى شركاتها التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) في مدينة حائل يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس2022م، الموافق 02 صفر 1444هـ.

وقالت "تشب العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها توصلت مع الشركة السعودية للمنتجات المخصصة إلى تسوية صافي المطالبة بمجموع 53 مليون ريال مقابل التزامات وثيقة التأمين.

وأوضحت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني أنه تم إعادة تأمين الخسائر الناجمة عن هذا الحادث لدى معيدي التأمين وفقاً للقواعد، ويبلغ الحد الأقصى لمسؤولية "تشب العربية" عن هذه المطالبة مبلغ 2.8 مليون ريال فقط.

وأشارت إلى أن احتياطي المطالبة قد تم احتسابه من العام المالي 2023، ولن يكون له أي أثر مالي على السنة المالية الحالية.