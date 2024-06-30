"جاكو" تقييد دعوى إدارية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة
للتظلم قرار رفض تمليكها باقي مساحة أرض قامت بإحيائها
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أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن قيد دعوى قضائية إدارية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها سبق تلقيها بلاغا من لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي البور بشأن تظلم الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها وقد تضمن القرار رفض طلب الشركة تمليكها كامل المساحة كما يجوز للشركة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
أوضحت الشركة أنها قامت بقيد دعوى إدارية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض للمطالبة بإلغاء قرار لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام توزيع الأراضي البور، وستكون الجهة القضائية ذات الاختصاص المحكمة الإدارية بالرياض.
وذكرت أن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى سيتم الإعلان عنه لاحقاً، كما أن أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بالاستعانة بمحامٍ خارجي لتقديم الاستشارات القانونية وتمثيلها في الدعوى.
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