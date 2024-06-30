"دله الصحية" توقع عقد تنفيذ مستشفى العارض بـ 690 مليون ريال
يبدأ تشغيله في الربع الأول من عام 2027
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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية والتشطيبات لمشروع مستشفى العارض مع شركة يوسف مرون للمقاولات، بعد الانتهاء من أعمال الحفر وتجهيز موقع المشروع وأخذ الموافقات الرسمية اللازمة.
وقالت شركة دله للخدمات الصحية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد 690 مليون ريال، وتبلغ مدة العقد 24 شهراً.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الأول من عام 2027.
كانت "دله الصحية" عن إنشاء مشروع مستشفى جديد على الأرض المملوكة للشركة والبالغة مساحتها 45 ألف متر مربع، والواقعة على تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي بالرياض - حي العارض.
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