"نفط الشرق" توقع عقدا بـ 18 مليون ريال مع إحدى مديريات وزارة الداخلية السعودية
لتوريد زيوت وشحوم ولمدة 3 سنوات
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أعلنت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية عن ترسية وتوقيع عقد توريد زيوت وشحوم بقيمة 18مليون ريال لإحدى المديريات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الترسية تمت بتاريخ 20 مايو الماضي، وتم توقيع العقد بتاريخ 9 يونيو 2024، واستلمت إشعار التوريد وبدء أعمال العقد بتاريخ 23 يونيو الجاري.
وذكرت أن مدة العقد 3 سنوات ميلادية، الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي من 23 يونيو الجاري وحتى 22 يونيو 2027، موضحة أن قيمة العقد تعادل ما نسبته 27% من إيرادات العام المالي 2023م.
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