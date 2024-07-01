الادعاء الأميركي: تجار مخدرات استسهلوا إيداع أموالهم في "سيتي غروب"

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اختار تجارُ مخدراتٍ غسل الأموال عبر "سيتي غروب" باعتباره الأكثر تساهلاً على حد اعتقادهم، حيث كشف مدّعون أميركيون كيف قام مقيمان في كاليفورنيا بإيداع عشرات الآلاف من الدولارات في صرافات "سيتي بنك" ثلاث مرات مختلفة على الأقل في يناير 2021.

وكشف التحقيق أن أشخاصا أودعوا ما يقرب من 36 ألف دولار من عوائد بيع المخدرات في الآلات، بمقدار بضع مئات من الدولارات في كل مرة، وانتظروا دقيقة أو دقيقتين فقط بين كل عملية.

ومن خلال تقسيم المبلغ إلى عشرات الإيداعات الصغيرة، يدعي المدعون أنهم تجنبوا تجاوز الحد البالغ 10 آلاف دولار الذي تتطلب فيه البنوك الإبلاغ عن المعاملات النقدية إلى وزارة الخزانة الأميركية.

وصرّح مسؤولو إدارة مكافحة المخدرات لصحيفة Financial Times أن الثنائي الذين يعملان لعصابة غسلت ما لايقل عن 50 مليون دولار من مبيعات fentanyl وMethamphetamine في الولايات المتحدة، قاما بتفحص عدة بنوك قبل أن يقع اختيارهم على "سيتي".

ويرى المدعون أن السحوبات بالرغم من أن قيمها لم تتطلب الإبلاغ عنها إلا أن أنماطها كان يجب أن تثير انتباه البنوك.