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مجموعة بيوت الاستثمار القابضة الكويتية
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شركات

ترسية عقد بـ 450 مليون دولار على تابعة لـ"البيوت" الكويتية

بالتعاون مع شركة أميركية

الكويت - رويترز
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أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة الكويتية، اليوم الاثنين، أنه تم ترسية عقد "شراكة استراتيجية" على شركة بيت الموارد الكويتية المملوكة لها بنسبة 99.56% بالتعاون مع شركة أميركية بقيمة 450 مليون دولار.

وقالت البيوت في بيان للبورصة الكويتية إن العقد يتعلق بتقديم خدمات لوجستية لمدة ثلاث سنوات ونصف، مشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة في الوقت الحالي.

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وأضاف البيان "الأثر المالي لهذا العقد سوف ينعكس على تعزيز الإيرادات ونسب الربحية والسيولة خلال فترة تنفيذ العقد".

كانت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة الكويتية أعلنت مايو/أيار الماضي، تحديد السعر النهائي للطرح الثانوي الخاص لأسهمها عند 500 فلس للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، بما يقدر قيمتها السوقية عند 150 مليون دينار.

وقالت المجموعة في بيان إلى بورصة الكويت إنها استكملت عملية البناء السعري، مضيفة أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 17 مرة المعروض لتتجاوز 767 مليون دينار.

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