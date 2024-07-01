عمومية "غاز" توافق على توزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2023
بواقع 0.5 ريال للسهم
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في اجتماعها بتاريخ 30 يونيو 2024 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% على المساهمين عن عام 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"،اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع 2.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 5 ملايين سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.5ريال.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 16 يوليو 2024م.
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