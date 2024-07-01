مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"
سوق السعودية

عمومية "غاز" توافق على توزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2023

بواقع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في اجتماعها بتاريخ 30 يونيو 2024 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% على المساهمين عن عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"،اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع 2.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 5 ملايين سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.5ريال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أنه سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 16 يوليو 2024م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط