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شعار شركة بوبا العربية للتأمين
سوق السعودية

مساهمو "بوبا العربية" يوافقون على توزيع 40% أرباحا نقدية عن عام 2023

بواقع 4 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية" في اجتماعها أمس الأحد 30 يونيو 2024 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيعات تبلغ 600 مليون ريال، موزعة على 150 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 4 ريالات.

وأضافت أن الأرباح تستحق لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا.

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ووافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها وبحد أقصى 860 ألف سهم بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وسيتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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