مساهمو "سينومي سنترز" يقرون توزيع 3.75% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

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وافق مساهمو شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 178.13 مليون ريال على 475 مليون سهم عن الربع الأول من 2024.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التوزيعات بواقع 0.375 ريال للسهم يمثل 3.75% من قيمة السهم الاسمية.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

كانت النتائج المالية المرحلية لشركة المراكز العربية "سينومي سنترز" قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بنسبة 52.2% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 185.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 388 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفض صافي أرباح "سينومي سنترز" بنسبة 61.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 482.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.