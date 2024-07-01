"أكوا باور": بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" الشمسية في مصر بقدرة 200 ميغاواط

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أعلنت شركة أكوا باور عن تلقيها إشعاراً بتاريخ 30 يونيو 2024 يتضمن إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، وتقع المحطة في منطقة كوم أمبو في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تبلغ حصتها في شركة المشروع 100%، وتبلغ مدة الاتفاقية للمشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء 25 عاماً بإجمالي تكلفة استثمارية 611 مليون ريال.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة ابتداء من الربع الثالث عام 2024.