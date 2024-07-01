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سوق السعودية

"أكوا باور" توقع اتفاقيات تمويل بـ 1.4 مليار ريال لمشروع طاقة في أوزبكستان

أكدت أن مشروع محطة "ريفرسايد للطاقة" في طشقند بأوزبكستان يهدف لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية، عن توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 1.4 مليار ريال لمشروع محطة "ريفرسايد للطاقة" في طشقند بأوزبكستان.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يهدف لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط وكذلك تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تبلغ 500 ميغاواط للساعة.

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وأضافت أن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 2 مليار ريال. وتبلغ حصة "أكوا باور" في شركة المشروع 100%.

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وقعت اتفاقيات التمويل شركة المشروع "شركة أكوا باور ريفرسايد للطاقة الشمسية القابضة المحدودة"، بحسب البيان.

وأوضحت أن الجهة الممولة تضمنت مجموعة من الممولين الدوليين وصناديق ومؤسسات تمويل التنمية (البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بروباركو، الجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية ، البنك الإسلامي للتنمية، بنك ستاندر تشارترد، بنك كي إف دبليو أيبكس).

وذكرت أن مدة التمويل تمتد لقرابة 19 عام.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية.

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