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بوينغ آيستوك
بوينغ آيستوك
استحواذ

"بوينغ" تعلن الاستحواذ على "سبيريت إيرو سيستمز" مقابل 4.7 مليار دولار

قيمة السهم في الصفقة تقدر بـ 37.25 دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "بوينغ" الاستحواذ على شركة "سبيريت إيرو" سيستمز مقابل 4.7 مليار دولار في صفقة تشمل جميع أسهم شركة تصنيع هياكل الطائرات.

وأعلنت بوينغ، ومقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية، عن عملية الاستحواذ في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، وفقاً لـ"أسوشييتد برس".

وقالت شركة الطيران إن قيمة السهم في عملية الاستحواذ تبلغ 37.25 دولار، موضحة أن القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 8.3 مليار دولار باحتساب صافي ديون "سبيريت" المعلن عنها مؤخرا.

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تقوم "سبيريت" التي يقع مقرها في "ويتشيتا" بولاية كانساس، بتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرات بوينغ.

يذكر أنسهم "بوينغ" انخفض بأكثر من 28% في النصف الأول من العام الجاري 2024، مع استمرار تعرض الشركة للكثير من الأزمات والمشاكل.

وتباطأ تصنيع طائرات بوينغ بشكل كبير استجابة للتدقيق المكثف من خلال العديد من التحقيقات الفيدرالية وجلسات الاستماع في الكونغرس منذ أن انفجر قابس باب رحلة طيران ألاسكا من طراز Boeing 737 Max في 5 يناير/كانون الثاني، مما تسبب في فجوة كبيرة في كل من الطائرة وسمعة "بوينغ".

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