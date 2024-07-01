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شعار شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية
شعار شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية
بورصة الكويت

"سفن" الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 173 مليون دينار

أكدت أن المناقصة تتعلق بمشروع "تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في محطة الدوحة"

الكويت - رويترز
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أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية "سفن" اليوم الاثنين ترسية مناقصة حكومية عليها قيمتها 173.180 مليون دينار (565.17 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن المناقصة تتعلق بمشروع "تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه".

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