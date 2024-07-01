بورصة الكويت
"سفن" الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 173 مليون دينار
أكدت أن المناقصة تتعلق بمشروع "تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في محطة الدوحة"
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية "سفن" اليوم الاثنين ترسية مناقصة حكومية عليها قيمتها 173.180 مليون دينار (565.17 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن المناقصة تتعلق بمشروع "تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دبي تعتمد برنامج لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب 650 مليار درهم حتى 2033
ستقدم حوافز تصل إلى 25 مليار درهم في 10 أعوام
اقتصاد
-
"أكوا باور": بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" الشمسية في مصر بقدرة 200 ميغاواط
مدة اتفاقية المشروع 25 عاما
شركات
-
عمومية "غاز" توافق على توزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2023
بواقع 0.5 ريال للسهم
شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية