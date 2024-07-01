"سيدبك" المصرية: نخطط لاستيراد الغاز الصخري الأميركي من خلال تحالف متعدد الأطراف
سيتم تأسيس شركة للمشروع برأس مال 663 مليون دولار
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قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" المصرية إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الايثان السائل "الغاز الصخري الأميركي".
وأضافت في إفصاح للبورصة المصرية "بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الحالي".
أوضحت أن التحالف يضم الشركة القابضة المصرية للبتروكيماويات "إيكم" بنسبة 15% وشركة سيدي كرير بنسبة 25% والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيديكو" بنسبة 25% والمصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10% وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25%.
وذكرت أن رأس مال الشركة الخاصة بالمشروع سيكون 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط، وبعد صدور موافقة كافة الأطراف على اتفاقية المساهمين.
وجاء هذا الإفصاح مؤكدا لما نشرته "العربيةBusiness" عن اختيار تحالف حكومي مصري مكون من 4 شركات عاملة بقطاع البتروكيماويات والغاز الطبيعي، شركة "جاما" للإنشاءات كممثل وحيد للقطاع الخاص بمشروع استيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأميركي".
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