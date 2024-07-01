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سوق السعودية

"قمة السعودية" توقع مذكر تفاهم مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

للتعاون المشترك في إنشاء أرصدة الكربون عالية المصداقية

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة قمة السعودية للتجارة بتاريخ 30 يونيو 2024 مذكرة تفاهم مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية -إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة- للتعاون المشترك في سوق الكربون وإنشاء أرصدة الكربون عالية المصداقية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن هذه الشراكة تركز على تداول أرصدة الكربون عالية المصداقية والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع التصنيع.

ويهدف الطرفان إلى التعاون في مبادرات لتعزيز توسيع نطاق سوق الكربون الطوعي ودفع العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، مع المساهمة في العمل المناخي في المملكة العربية السعودية من خلال التعويض عن الانبعاثات بأرصدة الكربون.

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وتظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 36 شهرا من تاريخ توقيع المذكرة أو عند تنفيذ الطرفين اتفاقا ملزما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.

وقالت إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة في هذه المرحلة.

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