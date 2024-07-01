"WSJ": موظفو منتدى دافوس يتهمون مؤسسه وإدارته بالتمييز والتحرش

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أجرت وول ستريت جورنال "WSJ" تحقيقا حول اتهامات من قبل موظفين حاليين وسابقين في مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، تشير إلى جو سائد في المؤسسة يسمح بممارسات تتناقض مع القيم التي ينادي بها منتدى "دافوس"، مثل التمييز والتحرش.

وفي سلسلة من التحقيقات، أدلى موظفون بشهادات حول ممارسات فيها تمييز ضد موظفات حوامل اشتكين من تأثر أفق العمل بكونهن تغيبن عن العمل بسبب الحمل وغيرها من الاتهامات.

يأتي هذا في الوقت الذي يدعو فيه المنتدى إلى الشمولية والمساواة.

وقد نفى "WEF" هذه الاتهامات على أنها ليست توصيفا صحيحا لجو العمل في المؤسسة، وأنها تتبع معايير عالية للقيم في ممارسة الأعمال.

ومن اللافت أن كلاوس شواب تنحى عن رئاسة المنتدى في 21 مايو الماضي، وذلك بعد توجيه الصحيفة كتابا له للرد على هذه المزاعم.