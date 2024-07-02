"أبوقير" المصرية تعلن بدء تشغيل المصانع بعد استئناف إمدادات الغاز

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أعلنت شركة "أبوقير" للأسمدة المصرية، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل مصانعها تدريجياً بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي.

وجاء الإعلان في إفصاح للبورصة، اليوم الثلاثاء، إلحاقاً بإفصاح آخر في 25 يونيو/حزيران أفاد بتوقف المصانع وفق "رويترز".

كانت "أبوقير" أعلنت الخميس الماضي نيتها التحول جزئيا إلى الاعتماد على الهيدروجين في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في الغاز الطبيعي، يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت الشركة حينها في إفصاح للبورصة المصرية عن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الذي انعقد أمس الأربعاء "الموافقة بالإجماع على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين. الموافقة بالإجماع على تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميغاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية".

وأعلنت أبوقير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيماويات هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيماويات وكيما، الأسبوع الماضي وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.

وتزامنت عمليات الإغلاق تلك مع تفاقم فترات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة التي يشهدها المصريون منذ العام الماضي، بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.

وعزى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية.

وقال يوم الثلاثاء إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.

وقالت مصادر مطلعة إن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أرست أمس الأربعاء مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب.

وتم الإعلان عن المناقصة في وقت سابق من الشهر الجاري وليس من الواضح ما إذا كانت مدرجة في الخطة التي أعلنها مدبولي.

عمليات الإغلاق التي شهدها الأسبوع الماضي هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيماويات والأسمدة مصانعها منذ بداية الشهر. وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعد أن خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع.

لكن إحدى الشركات، وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، قالت في إفصاح للبورصة الخميس الماضي إن إمدادات الغاز إليها استؤنفت وإن مصانعها عادت إلى العمل اليوم.