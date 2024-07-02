"أماك" تقتنص رخصة كشف عن خام المنغنيز في السعودية

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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن صدور رخصة كشف عن خام المنغنيز في منطقة الباحة، من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ انتهاء الرخصة في 30 يونيو 2029م. وتبلغ المساحة الإجمالية للرخصة: 20.7 كيلومتر.

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وأضافت أن الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أن الشركة ستقوم بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

وأشارت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.