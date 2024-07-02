مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
سوق السعودية

"أماك" تقتنص رخصة كشف عن خام المنغنيز في السعودية

أكدت أن المساحة الإجمالية للرخصة تبلغ 20.7 كيلو متر في منطقة الباحة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن صدور رخصة كشف عن خام المنغنيز في منطقة الباحة، من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ انتهاء الرخصة في 30 يونيو 2029م. وتبلغ المساحة الإجمالية للرخصة: 20.7 كيلومتر.

وزارة الصناعة السعودية تعلن فوز 6 شركات بالجولة الخامسة للمنافسات التعدينية

وأضافت أن الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.

السعودية تعلن عن سبعة اكتشافات للنفط والغاز غداء عمل أرامكو السعودية تعلن عن سبعة اكتشافات للنفط والغاز

وأوضحت أن الشركة ستقوم بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

وأشارت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط