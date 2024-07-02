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سوق السعودية

"الأندلس العقارية" تقر سياسة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2024 إلى 2026

على أساس 60% من صافي الربح سنوياً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الأندلس العقارية أن مجلس إدارتها أقر سياسة لتوزيع أرباح للأعوام 2024 و2025 و2026، وسوف يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا.

وقالت "الأندلس العقارية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن هذه السياسة تستهدف الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 60% من صافي الربح سنوياً.

وتعتزم شركة الأندلس العقارية توزيع 60% من صافي الأرباح السنوية للأعوام 2024 و2025 و2026، وسيتم التوزيع بشكل نصف سنوي وفقاً للأنظمة واللوائح التنفيذية لهيئة سوق المال ونظام الشركات.

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وأوضحت أن هذه السياسة قابلة للتغيير بناءً على عدة عوامل هي أرباح الشركة (تحقيق الشركة لأرباح كافية تسمح بالتوزيع القانوني) ووضعها المالي، وكذلك التدفقات النقدية والاستثمارات الرأسمالية الجديدة والتوقعات المستقبلية لحجم التمويل الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على سياسة نقدية قوية لمقابلة أي تغيرات طارئة.

ومن العوامل أيضاً أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول به، وأي تغيرات جوهرية في القوانين، والأنظمة والتشريعات، والضوابط ذات العلاقة بتنفيذها، وأي تغييرات جوهرية في نشاط الشركة، أو استراتيجيتها والتزاماتها أو نتائجها المالية، بالإضافة إلى أي اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى.

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