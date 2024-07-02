"الاتحاد" تفوز بعقد للتأمين الصحي على موظفي "السعودية للحديد والصلب" وأسرهم
قيمته تزيد على 5% من أقساط الشركة التأمينية في عام 2023
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استلمت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني تعميدا من الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بتاريخ 1 يوليو 2024 لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد الإجمالية تزيد على 5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2023.
ويشمل العقد تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) وأفراد عائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنة، وذلك اعتباراً من 5 يوليو 2024م.
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