مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشركة العربية للأنابيب مناسبة
شعار الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

"العربية للأنابيب" توقع عقد توريد بقيمة 293 مليون ريال مع شركة "دينيس"

مشروع المرحلة الثانية من حقل الجافورة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" عن فوزها بعقد قيمته 293 مليون ريال لتوريد أنابيب من مصانعها لصالح شركة دينيس العربية المحدودة خاصة بمشروع المرحلة الثانية من حقل الجافورة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد تم توقعيه يوم 1 يوليو الجاري، ومدته 10 أشهر.

أوضحت أن الأثر المالي للعقد سيبدأ في الانعكاس من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثاني لسنة 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط