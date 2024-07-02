سوق السعودية
"العربية للأنابيب" توقع عقد توريد بقيمة 293 مليون ريال مع شركة "دينيس"
مشروع المرحلة الثانية من حقل الجافورة
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أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" عن فوزها بعقد قيمته 293 مليون ريال لتوريد أنابيب من مصانعها لصالح شركة دينيس العربية المحدودة خاصة بمشروع المرحلة الثانية من حقل الجافورة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد تم توقعيه يوم 1 يوليو الجاري، ومدته 10 أشهر.
أوضحت أن الأثر المالي للعقد سيبدأ في الانعكاس من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثاني لسنة 2025.
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