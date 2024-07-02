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سوق السعودية

"المجموعة السعودية" توزع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول من العام 2024م، بإجمالي مبلغ 377.4 مليون ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح 754.8 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

ويكون تاريخ الأحقية 4 يوليو 2024، وتاريخ التوزيع 22 يوليو 2024.

كانت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قد أظهرت تحولها للربحية بصافي نحو 28 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بخسائر نحو 242 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

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