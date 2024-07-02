"دله الصحية" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق عقاري خاص بقيمة تتجاوز1.2 مليار ريال

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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 1 يوليو 2024 مع كل من شركة الجزيرة للأسواق المالية"الجزيرة كابيتال"وشركة دله العقارية وشركة تطوير "تطوير" بهدف إنشاء صندوق عقاري خاص بقيمة تقديرية تتجاوز 1.2 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الصندوق سيقوم بتملك أراض وتطويرها، وستقوم دله الصحية بالدخول بالأراضي المملوكة لها كمستثمر عيني، وستقوم دله العقارية بالدخول بالأرض المملوكة لها كمستثمر عيني، وستدخل شركة تطوير كمستثمر نقدي، كما ستقوم "تطوير" بتنفيذ برنامج التطوير الإنشائي من خلال تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية ومكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية، حسب الدراسة المبدئية المعتمدة.

وستتولى الجزيرة كابيتال استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتأسيس الصندوق ثم تتولى مهام إدارة الصندوق بصفتها مديراً للصندوق.

وذكرت أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ التوقيع، ولا يمكن تحديد الأثر المالي المتوق خلال تلك الفترة

وأشارت الشركة إلى 5 أطراف ذات علاقة الأول هو محيي الدين بن صالح كامل لكونه عضوا وشريكا بشركة دله العقارية وعضو مجلس إدارة بشركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين) ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة دله للخدمات الصحية.

والطرف الثاني عبدالله بن صالح كامل، لكونه عضوا وشريكا بشركة دله العقارية ورئيس مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين).

والطرف الثالث هديل بنت صالح كامل لكونها عضوا وشريكا بشركة دله العقارية وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين).

أما الطرف الرابع فهو صالح بن عبد الله كامل لكونه عضوا في شركة دله العقارية وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين).

والطرف الخامس هو عبد العزيز بن محمد عبده يماني، لكونه من كبار التنفيذيين وعضو مجلس إدارة شركة دله العقارية ومن كبار التنفيذيين وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين).

وكانت شركة دله للخدمات الصحية قد أعلنت بتاريخ 13 أكتوبر 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية من أجل استثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض على طريق الملك فهد في حي النخيل وذلك من خلال إنشاء كيان قانوني يمتلك الأراضي.

وأعلنت بتاريخ 13 أبريل 2023 عن تمديد المذكرة الموقعة مع شركة دله العقارية، ثم في 15 أكتوبر 2023 أعلنت عن استلامها الدراسات من قبل الاستشاريين المعينين ويقوم الطرفان حاليا بتقييم هذه الدراسات، وبما يخدم توسعات مستشفيات دله.