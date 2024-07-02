"سبكيم": توقيع عقود بقيمة 187 مليون دولار لتوسعة مصنع "خلات فينيل الإيثيلين"

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن ترسية وتوقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض توسعة مصنع خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة العالمية للبوليمرات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) بقيمة تصل 187 مليون دولار أميركي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الطاقة الإنتاجية الإضافية للمصنع ستصل 70 ألف طن - عالي الدرجة – وسوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة ما يقارب 290 ألف طن سنويا.

أشارت إلى أن العقود تم توقيعها مع شركتي"SGC E&C Co., Ltd"و"SGC ARABIA COMPANY LIMITED"، وتصل مدتها 40 شهرا.

الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يظهر الأثر بعد اكتمال المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2027.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس جهود شركة سبكيم لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، حيث يستخدم منتج خلات فينيل الإيثيلين - عالي الدرجة - في صناعات متعددة تشمل تصنيع مستوعبات خلايا توليد الطاقة الشمسية، المواد اللاصقة المذابة حراريا وغيرها من الاستخدامات الأخرى. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا المشروع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.