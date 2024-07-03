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أميركا تمنح "موديرنا" 176 مليون دولار لتطوير لقاح إنفلونزا الطيور

هيئة تنظيم الأدوية توافق على دواء "donanemab" لعلاج الزهايمر

دبي - العربية.نت
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منحت الحكومة الأميركية 176 مليون دولار لشركة موديرنا من أجل تطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس H5N1 في عدة ولايات ما بين الابقار بالاضافة إلى 3 اصابات لعاملين في تلك المزارع.

وقال مسؤولون أميركيون إن المرحلة الأخيرة من اختبار اللقاح ستبدأ في عام 2025، في انتظار النتائج المتوقعة في الأسابيع المقبلة من تجربة المرحلة الأولى من "موديرنا".

ويتضمن العقد خيارات لتسريع الجدول الزمني للتطوير إذا لزم الأمر، بناءً على زيادة الحالات البشرية، أو شدة الحالات، أو انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.

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ومن جهة أخرى وافقت هيئة الدواء الفيدرالية على علاج للـAlzheimer's طورته شركة Eli Lilly تحت اسم donanemab، ومن شأن هذا الدواء إبطاء تطور مرض الزهايمر.

ويذكر أن هذا ثالث علاج فقط يتم الموافقة عليه لعلاج هذا النوع من الأمراض في ظل حجم الأضرار الجانبية لهذا النوع من الأدوية وعدم نجاحها بشكل جذري حتى الآن.

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