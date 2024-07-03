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مجموعة فقيه الطبية تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
سوق السعودية

استقرار أرباح "فقيه الطبية" عند 60.7 مليون ريال بالربع الأول

نمو الإيرادات 28.5% للربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 680.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، تسجيل صافي ربح نحو 60.7 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 60.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 0.3%.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "فقيه الطبية" بنسبة 8.6% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 55.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وبلغ معدل نمو الإيرادات نسبة 28.5% للربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 680.3 مليون ريال من 529.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بتزايد أعداد المرضى في جدة والرياض، مدعوما أيضًا بعقد التشغيل والإدارة الذي أبرمته المجموعة في نيوم.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن صافي الربح يظل مستقراً على أساس سنوي على الرغم من نمو الإيرادات وذلك على خلفية ارتفاع المصروفات التمويلية وارتفاع تكاليف الاستهلاك على الاستثمارات الإضافية وزيادة الضرائب.

وبعد استبعاد الإيرادات التمويلية غير المتكررة في الربع الأول من 2023، فإن صافي الربح المعدل للمجموعة يسجل نمواً بنسبة 24.9% على أساس سنوي.

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