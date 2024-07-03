استقرار أرباح "فقيه الطبية" عند 60.7 مليون ريال بالربع الأول
نمو الإيرادات 28.5% للربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 680.3 مليون ريال
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، تسجيل صافي ربح نحو 60.7 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 60.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 0.3%.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "فقيه الطبية" بنسبة 8.6% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 55.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.
وبلغ معدل نمو الإيرادات نسبة 28.5% للربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 680.3 مليون ريال من 529.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بتزايد أعداد المرضى في جدة والرياض، مدعوما أيضًا بعقد التشغيل والإدارة الذي أبرمته المجموعة في نيوم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن صافي الربح يظل مستقراً على أساس سنوي على الرغم من نمو الإيرادات وذلك على خلفية ارتفاع المصروفات التمويلية وارتفاع تكاليف الاستهلاك على الاستثمارات الإضافية وزيادة الضرائب.
وبعد استبعاد الإيرادات التمويلية غير المتكررة في الربع الأول من 2023، فإن صافي الربح المعدل للمجموعة يسجل نمواً بنسبة 24.9% على أساس سنوي.
-
"سمو العقارية" السعودية توقع عقدا بـ1.3 مليار ريال لبناء وحدات سكنية في ينبع
تشمل بناء 1104 وحدات سكنية
شركات
-
"المركزي" الصيني يتجه لاقتراض سندات خزانة
من أجل تحقيق الاستقرار في عوائد السوق
اقتصاد
-
أسهم تسلا تنتعش بعد قفزة للتسليمات الفصلية و"ماسك" يضيف 15 مليار دولار إلى ثروته
حققت الشركة نتائج أفضل من توقعات المحللين إلا أنها لا تزال متراجعة على أساس سنوي
قصص اقتصادية