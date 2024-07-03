تعيين "ماجد الصويغ" رئيسا لـ"تبوك الزراعية" و"أحمد خوقير" نائبا له

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قرر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" في اجتماعه بتاريخ 2 يوليو 2024 تعيين ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ رئيسا للمجلس، وتعيين أحمد سراج عبد الرحمن خوقير نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 1 يوليو الجاري وتستمر لمدة 3سنوات وتنتهي في 30 يونيو 2027.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن تشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" تضمن كلا من ماجد أحمد إبراهيم الصويغ، وفهد عبد الله علي آل سميح، وعبد الله محمد هلال الجميلي الحربي.

وتم تشكيل "اللجنة التنفيذية"وضم كلا من عبد الله محمد هلال الجميلي الحربي، وأحمد سراج عبد الرحمن خوقير، وحماد محمد عبد الله المهيلب، ويحيى أحمد إبراهيم مباركي (الرئيس التنفيذي).

وأشارت الشركة إلى أن تشكيل لجنة المراجعة سيتم إعلانه لاحقا بعد استكمال المجلس تشكيل أعضاء اللجنة.

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة، وكذلك ممثلو الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).