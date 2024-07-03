شركة إماراتية تسحب عرضا لشراء حصة في "فيدانتا لمناجم النحاس" بزامبيا

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قالت شركة إنترناشيونال ريسورسز هولدينغ الإماراتية اليوم الأربعاء إنها سحبت عرضا لشراء حصة في شركة فيدانتا ريسورسيز لمناجم النحاس في زامبيا بعد انهيار المحادثات لعدم التوصل إلى اتفاق على قيمة الأصول.

وأفادت رويترز في أبريل/نيسان بأن إنترناشيونال ريسورسز، التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية، عرضت شراء 51%

من أسهم شركة كونكولا كوبر ماينز التابعة لفيدانتا مقابل أكثر من مليار دولار.

وكانت الشركة تريد أن تعزز الصفقة حيازتها من مناجم النحاس في زامبيا بعد شراء 51% من أسهم موباني كوبر ماينز في مارس/آذار.

لكن إنترناشيونال ريسورسز قالت لرويترز إنها "لا تسعى حاليا للاستحواذ على حصة أغلبية في الأصول الزامبية".

وأضافت في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: "أنهت الشركة المناقشات بشأن الصفقة قبل شهرين بسبب خلاف على التقييم".

وتسعى الإمارات إلى تأمين إمدادات المعادن المهمة من أفريقيا في إطار محاولاتهما للمشاركة في التحول إلى الطاقة الخضراء.