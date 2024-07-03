شركة عِلم: استقالة "عبد الرحمن الجضعي" الرئيس التنفيذي وتعيين "محمد العمير" خلفا له

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أعلنت شركة عِلم عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، قبول استقالة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر المقبل وذلك لأسباب شخصية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن المجلس قرر تعيين محمد بن عبدالعزيز العمير في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 لما يمتلكه من خبرات قيادية وساهم في العديد من الإنجازات في التحول الرقمي وبناء المنتجات الرقمية.

وأضافت أن محمد بن عبدالعزيز العمير لديه 23 سنة خبرة في سوق العمل قضى معظمها في شركة عِلم، حيث بدأ العمل في إدارة التسويق وتقلد بعدها عدة مناصب ليكون آخرها الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجات الأعمال، وحصل عبد العزيز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراير Strayer University ودرجة البكالوريوس من كلية علوم الحاسب بجامعة الملك سعود ويشارك في عضوية عدد من مجالس الإدارة، وتتركز خبراته في تطوير المنتجات والاستثمار وبناء نماذج العمل والشراكات.