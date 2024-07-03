نمو أرباح "الوطنية للتعليم" الفصلية 26% إلى 34.79 مليون ريال

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ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"بنحو 26% إلى 34.79 مليون ريال في الربع الثالث من عامها المالي، مقابل 27.62 مليون ريال تقريبا.

وعلى أساس فصلي نمت أرباح الشركة بنسبة 2.36% مقابل نحو 33.99 مليون ريال في الربع الثاني من عامها المالي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 24.64% إلى 141.84 مليون ريال مقابل 113.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي، وهو ما عزته بشكل رئيسي إلى الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 21% من 23.4 ألف طالب/ـة في الربع المماثل من العام السابق إلى 28.2 ألف طالب/ـة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأشارت إلى افتتاح مجمعين تعليميين جديدين تابعين للشركة بمسمى مدارس التربية النموذجية العالمية بحي العارض ومدارس الغد الأهلية بحي القيروان بمدينة الرياض في بداية العام الحالي 2023-2024م.

وعزت الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي إلى النمو في الإيرادات خلال الفترة.

وعلى مستوى فترة تسعة أشهر نمت أرباح الشركة بنسبة 23% إلى 101.5 مليون ريال تقريبا مقابل 82.5 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، نتيجة النمو في الإيرادات.

ونمت إيرادت الشركة في تسعة أشهر بنسبة 27.5% إلى 423.58 مليون ريال مقابل 332.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.