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ذكاء اصطناعي

"أبل" تعين مراقباً في مجلس إدارة "OpenAI" دون حق التصويت

الترتيبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام

دبي - العربية.نت
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ستحصل شركة آبل على مقعد مراقب في مجلس إدارة OpenAI كجزء من اتفاقية الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بين الشركتين الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقد اختير رئيس متجر التطبيقات في آبل والمسؤول التسويقي السابق للشركة Phil Schiller، لهذا المنصب، حسبما أفاد التقرير.

وستدخل الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام.

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ويمكن للمراقب أن يحضر اجتماعات مجلس إدارة OpenAI من دون أن يكون له حق التصويت أو ممارسة أي من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.

لكن المنصب سيوفر صورة أوضح حول كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة يبدو أن الشراكة ما بين شركتي آبل وOpenAi مستمرة.

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