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سوق السعودية

"أسمنت الجوف" توقع عقد بيع منتجات بـ70 مليون ريال لشركة سليمان بن صالح المهيلب

أبرمت عقدا لشراء أسطول سيارات بقيمة 31.8 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أسمنت الجوف بتاريخ 2 يوليو الجاري عقد بيع منتجاتها "الأسمنت"مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه بقيمة 70 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة العقد 12 شهرا ميلاديا من تاريخ التوقيع، وسيكون الأثر المالي إيجابيا على القوائم المالية بداية من الربع الثالث لعام 2024م.

وأشارت إلى طرف ذي علاقة هو شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه، موضحة أن شروط البيع تمت من دون أي شروط تفضيلية ووفق سعر السوق.

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وأعلنت شركة أسمنت الجوف عن توقيع عقد شراء أسطول سيارات نقل من شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه بقيمة 31.8 مليون ريال

وقالت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" إن قيمة أسطول السيارات ستكون مقابل منتجات من الشركة وخصم جزء المديونية، على أن تبدأ مدة العقد بسريان العقد من تاريخه.

وتوقعت أثرا إيجابيا لعملية الشراء على نتائج الشركة المستقبلية اعتبارا من الربع الثالث للعام 2024 من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة وتخفيض التكاليف المرتبطة بالنقل،موضحة أن شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه هي طرف ذو علاقة.

وأشارت إلى أنه تم توريد 50% من أعداد السيارات المرتبطة بالعقد وتم استلامها بأرض مصنع شركة أسمنت الجوف، وسيتم الإعلان عن استلام المتبقي من الشاحنات والتي تمثل الـ50% الأخري من قيمة العقد فور اكتمال عمليةالاستلام بأرض المصنع والمتوقع خلال الربع الثالث من عام 2024م.

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