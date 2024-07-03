"توبي" توقع عقدا بـ51.7 مليون ريال مع مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز
لصيانة وتشغيل الأنظمة والبرامج الطبية والإلكترونية بالمستشفى لمدة 36 شهرا
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وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عقد مشروع التشغيل وصيانة الحاسب الآلي لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، بقيمة إجمالية 51.74 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن ترسية العقد تمت بتاريخ 19 مايو الماضي، وتم التوقيع يوم 1 يوليو الجاري ويمتد العقد لفترة 36 شهرا، ويشمل صيانة وتشغيل الأنظمة والبرامج الطبية والإلكترونية بالمستشفى.
وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي للسنوات المالية 2024، 2025، 2026 و 2027.
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