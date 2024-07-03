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شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار شركة سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

"سابك للمغذيات": الموافقة على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع الأمونيا الزرقاء

سينتج 1.2 مليون طن أمونيا سنويا بجانب1.1مليون طن من اليوريا والأسمدة المتخصصة

دبي - العربية.نت
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تسلمت شركة سابك للمغذيات الزراعية "سابك للمغذيات" بتاريخ اليوم 3 يوليو 2024م، موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإنشاء مصنع سابك للمغذيات الزراعية السادس بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إنتاج المصنع سيعادل 1.2 مليون طن متري سنويا من الأمونيا الزرقاء (منخفضة الكربون) وما يعادل 1.1 مليون طن متري سنويا من اليوريا والأسمدة المتخصصة.

وذكرت أنها سوف تقوم بالدراسات الهندسية اللازمة لتقييم التقنيات الرائدة واختيار الأكثر كفاءة في استخدام موارد الطاقة واللقيم.

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